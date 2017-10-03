В Ровно на первоклассников напал грабитель

В н.п. Ровно грабитель в школе номер четыре отобрал мобильные телефоны, а также деньги у первоклассников.
Такие данные распрстранили в пресс-службе патрульной полиции н.п. Ровно. Согласно этой информации – родители школьников по факту ограбления вызвали полицию, которая вскоре грабителя задержала.
По словам полицейских – утром этот мужчина также украл сигареты из местного магазина, а также мобильный телефон он украл в гостинице. По поводу этих краж также были зафиксированы вызовы на "102". По факту ограблений стартовало досудебное расследование.
Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 г. правоохранители провели задержание двоих злоумышленников, грабивших в Виннице автомобили.