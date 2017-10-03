15:11 03.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ровно на первоклассников напал грабитель

В н.п. Ровно грабитель в школе номер четыре отобрал мобильные телефоны, а также деньги у первоклассников. 

В Ровно на первоклассников напал грабитель

Такие данные распрстранили в пресс-службе патрульной полиции н.п. Ровно. Согласно этой информации – родители школьников по факту ограбления вызвали полицию, которая вскоре грабителя задержала.

По словам полицейских – утром этот мужчина также украл сигареты из местного магазина, а также мобильный телефон он украл в гостинице. По поводу этих краж также были зафиксированы вызовы на "102". По факту ограблений стартовало досудебное расследование.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2017 г. правоохранители провели задержание двоих злоумышленников, грабивших в Виннице автомобили.


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