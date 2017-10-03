В Париже предотвратили очередной теракт

Во французской столице сотрудники полиции арестовали пять человек, которых подозревают в организации теракта. Об этом передает французское радио Gorgeous FM.
Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил о том, что в одном из парижских районов полиция обезопасила детонатор и взрывное устройство. Пара тройка баллонов с прикрепленным к ним телефоном также была обезврежена.
Как выяснилось, трое из задержанных оказались в списках "подозрительных, еще одного идентифицировали, как "особо радикализированного".
Ранее в городе Сан-Шарль был убит террорист, который напал на двоих французских граждан и зарезал их. Ответственность за содеянное взяла на себя организация ИГИЛ.
Французское руководство планирует ввести специальную систему учета всех приезжающих в страну беженцев, а также усилить полицейский контроль в местах массового скопления людей, туристических и правительственных учреждений.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французская полиция провела обыск в одной из квартир, что на юге Парижа. Установлено, что к помещении было обнаружено средства для подготовки взрывчатки и само взрывчатое вещество.