В Париже предотвратили очередной теракт

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил о том, что в одном из парижских районов полиция обезопасила детонатор и взрывное устройство. Пара тройка баллонов с прикрепленным к ним телефоном также была обезврежена.

Как выяснилось, трое из задержанных оказались в списках "подозрительных, еще одного идентифицировали, как "особо радикализированного".

Ранее в городе Сан-Шарль был убит террорист, который напал на двоих французских граждан и зарезал их. Ответственность за содеянное взяла на себя организация ИГИЛ.

Французское руководство планирует ввести специальную систему учета всех приезжающих в страну беженцев, а также усилить полицейский контроль в местах массового скопления людей, туристических и правительственных учреждений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно французская полиция провела обыск в одной из квартир, что на юге Парижа. Установлено, что к помещении было обнаружено средства для подготовки взрывчатки и само взрывчатое вещество.