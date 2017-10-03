В Лас-Вегасе ввели режим чрезвычайного положения

Это связано с трагедией, которая произошла в накануне Лас-Вегас, где по последним данным погибли 59 человек и более 500 пострадали. Как сообщается администрации округа, введение такого режима с понедельника, 2 октября, необходимо для оперативного привлечения всех профильных служб и ведомств к расследованию стрельбы в Лас-Вегасе и оказанию помощи пострадавшим.

Лас-Вегас - одно из наиболее популярных туристических мест в мире. Тут большие группы людей становятся целью для террористов и других преступников, - пояснили в администрации, добавив, что стрельба в Лас-Вегасе стала самой большой трагедией в Соединенных Штатах Америки после трагидии 11 сентября 20112 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, стрельба в Лас-Вегасе произошла 1 октября 2017 года - 64-летний Стивен Паддок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки Route 91 на открытой концертной площадке с балкона отеля. По последним данным, в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли по меньшей мере 59 человек, 525 ранены.