В Казахстане пропал с радаров самолет

Он пропал с локаторов сразу после вылета. Как сообщает комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, судно выполняет санитарный рейс по маршруту Алма-Ата - Шымкнет.

По предварительным данным на борту самолета находится пять человек. Он исчез с локаторов около семь часов вечера в 28 километрах от Алма-Аты.

На данный момент связь с бортом отсутствует. Спасатели уже начали поисковые работы, - пояснили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 30 сентября в столице Демократической республики Конго Киншаса разбился военный самолет Ан-12. На его борту было, в частности, трое украинцев. Все находившиеся на борту погибли. Самолет летел в город Букаву на востоке страны и разбился через несколько минут после взлета.