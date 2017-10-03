14:50 03.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100175319:labazovych

В кафе Запорожья пьяный расстрелял туалет с женщиной внутри - ФОТО

В Запорожье сегодня ночью пьяный мужчина устроил стрельбу в одном из местных кафе, однако в этот раз обошлось без жертв.

В кафе Запорожья пьяный расстрелял туалет с женщиной внутри - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской патрульной полиции.

Как выяснили правоохранительные органы, местный житель 1981 года рождения ради забавы расстрелял дверь туалета, в котором находилась женщина. Кстати, пострадавшая сначала услышала выстрелы, а потом уже увидела отверстия от пуль.

В свою очередь сам нарушитель порядка после инцидента пытался скрыться и избавиться от оружия. Однако после принятия большого количества алкоголя ему это сделать так и не удалось. 

"У стрелка изъяли оружие – стартовый пистолет STALKER, переделанный под стрельбу боевыми патронами", - отметили сотрудники полиции.

Сейчас по факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Кривом Роге совсем недавно в одном их кафе произошла стрельба, в результате инцидента два человека получили ранения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив