В кафе Запорожья пьяный расстрелял туалет с женщиной внутри - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской патрульной полиции.

Как выяснили правоохранительные органы, местный житель 1981 года рождения ради забавы расстрелял дверь туалета, в котором находилась женщина. Кстати, пострадавшая сначала услышала выстрелы, а потом уже увидела отверстия от пуль.

В свою очередь сам нарушитель порядка после инцидента пытался скрыться и избавиться от оружия. Однако после принятия большого количества алкоголя ему это сделать так и не удалось.

"У стрелка изъяли оружие – стартовый пистолет STALKER, переделанный под стрельбу боевыми патронами", - отметили сотрудники полиции.

Сейчас по факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Кривом Роге совсем недавно в одном их кафе произошла стрельба, в результате инцидента два человека получили ранения.