В кафе Запорожья пьяный расстрелял туалет с женщиной внутри - ФОТО

В Запорожье сегодня ночью пьяный мужчина устроил стрельбу в одном из местных кафе, однако в этот раз обошлось без жертв.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской патрульной полиции.
Как выяснили правоохранительные органы, местный житель 1981 года рождения ради забавы расстрелял дверь туалета, в котором находилась женщина. Кстати, пострадавшая сначала услышала выстрелы, а потом уже увидела отверстия от пуль.
В свою очередь сам нарушитель порядка после инцидента пытался скрыться и избавиться от оружия. Однако после принятия большого количества алкоголя ему это сделать так и не удалось.
"У стрелка изъяли оружие – стартовый пистолет STALKER, переделанный под стрельбу боевыми патронами", - отметили сотрудники полиции.
Сейчас по факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Кривом Роге совсем недавно в одном их кафе произошла стрельба, в результате инцидента два человека получили ранения.