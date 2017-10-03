В Донецкой области полицейский пытался продать семь кило ртути - ФОТО

"О намерении полицейского продать ртуть правоохранителям сообщил местный житель", - говорится в сообщении.

Отметим, что нарушителя порядка задержали "на горячем" сразу же после продажи 7 кг ртути. Кстати, во время задержания у мужчины изъяли заранее идентифицированные 10 тыс. гривен, которые он получил от продажи ртути.

В настояящее время продолжается досудебное расследование. Кроме того, решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", культурно-образовательные учреждения н.п. Луцк уже передали на утилизацию примерно четыре тысячи люминесцентных ламп.