10:59 03.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Донецкой области полицейский пытался продать семь кило ртути - ФОТО

Начальник конвоя изолятора временного содержания Бахмутского отдела полиции пытался продать ртуть правоохранителям за крупную сумму денег. 

В Донецкой области полицейский пытался продать семь кило ртути - ФОТО

"О намерении полицейского продать ртуть правоохранителям сообщил местный житель", - говорится в сообщении.

Отметим, что нарушителя порядка задержали "на горячем" сразу же после продажи 7 кг ртути. Кстати, во время задержания у мужчины изъяли заранее идентифицированные 10 тыс. гривен, которые он получил от продажи ртути.

В настояящее время продолжается досудебное расследование. Кроме того, решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", культурно-образовательные учреждения н.п. Луцк уже передали на утилизацию примерно четыре тысячи люминесцентных ламп. 


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