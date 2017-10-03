Пожар на торфяниках в Черкасской области продолжается вторую неделю - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Как отмечается, благодаря усилиям спасателей удалось ликвидировать пожар площадью в 36 га. Однако несмотря на это сейчас продолжают гореть ячейки торфа на площади 15 гектаров.

На данный момент в состав группировки вовлечены также 35 офицеров и курсантов Черкасского института пожарной безопасности. Кроме того, на месте также работают представители Национальной полиции и скорой медицинской помощи.

"Сейчас в работае 36 единиц техники и 110 специалистов. Создано 5 оперативных участков, работает 42 пожарные ствола", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около поселка Строкачи Семеновского района, что в Полтавской области, на данный момент горят торфяники.