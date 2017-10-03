Под Киевом горела свалка - ФОТО

Общая площадь возгорания составила 1,5 гектара. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информацию о пожаре спасатели получили после шести часов вечера.

Горела несанкционированная свалка вблизи села Яблунивка. На место вызова направлен дежурный караул города Белая Церковь и сельскую пожарную команду из Яблунивки.

По прибытию на место вызова старатели определили площадь возгорания и уже к девяти часом вечера пожар был полностью ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове сгорело помещение отделения "Сбербанка России" на улице Черновола.