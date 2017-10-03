Очередной теракт в Дамаске

Согласно информации источника, смертников было двое, однако одного из боевиков полицейским удалось застрелить, другой же успел ворваться в здание и активировать пояс Шахида.

В результате взрыва погибло 17 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц.

Генерал-лейтенант Мохаммад аль-Шаар сообщает, что череда нападений на полицейские участки имеет определенный логический алгоритм. Ранее смертники совершили теракт на полицейское ведомство в районе аль-Мидан. Тогда погибло 10 человек.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека утверждает, что только с начала 2017 года в Сирии от террористов-смертников погибло более трех тыс человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Дамаске произошел двойной теракт, убиты более 30 человек в здании суда.