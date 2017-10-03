15:41 03.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине замерз насмерть грибник

В селе Диброва Львовской области в лесу нашли тело молодого мужчины, который умер от переохлаждения. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполциии Львовской области.

На Львовщине замерз насмерть грибник

По словам отца погибшего, первого октября, парень пошел в лес за грибами и не вернулся домой.

Тогда мужчина вместе с родственниками отправился на его поиски в лес, где и нашли тело юноши без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, видимых телесных повреждений на теле парня не обнаружила.

Предварительно установлено, что причиной смерти парня может быть переохлаждение.

В данное время назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, после чего будет установлена причина смерти. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", житель села Борохов Киверцовского района попал под поезд сообщением "Киев-Ковель". От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.


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