На Львовщине замерз насмерть грибник

По словам отца погибшего, первого октября, парень пошел в лес за грибами и не вернулся домой.

Тогда мужчина вместе с родственниками отправился на его поиски в лес, где и нашли тело юноши без признаков жизни.

Следственно-оперативная группа, прибыв на место происшествия, видимых телесных повреждений на теле парня не обнаружила.

Предварительно установлено, что причиной смерти парня может быть переохлаждение.

В данное время назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская, после чего будет установлена причина смерти. По данному факту открыто уголовное производство.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", житель села Борохов Киверцовского района попал под поезд сообщением "Киев-Ковель". От полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте происшествия.