15:42 03.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Хотел отремонтировать комбайн, а попрощался с жизнью

В Тернопольской области в селе Зеленая произошел трагический инцидент с комбайнером во время полевых работ. Мужчина погиб на месте происшествия.

Хотел отремонтировать комбайн, а попрощался с жизнью

Об необычном смертельном событии сообщает Depo.Хмельницкий. 

Как отмечается, несчастный случай произошел еще в субботу 30 сентября в 19:20 ч. в селе Зеленая. При этом правоохранительные органы выяснили, что погибшем оказался 41-летний жителем села Сидоров Гусятинского района.

"Игорь Гургач хотел отремонтировать свой комбайн, однако когда приступил к работе неожиданно поскользнулся и упал прямо под жатку. В руках мужчина держал молоток и гаечный ключ", - подчеркнули сотрудники полиции. 

В результате труженик земли получил многочисленные тяжкие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью. К сожалению, двое детей погибшего остались сиротами. В настоящее время полиция устанавливает все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Большая Березовица под Тернополем погиб полицейский. Смерть наступила от взрыва гранаты.


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