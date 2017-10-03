Хотел отремонтировать комбайн, а попрощался с жизнью

Об необычном смертельном событии сообщает Depo.Хмельницкий.

Как отмечается, несчастный случай произошел еще в субботу 30 сентября в 19:20 ч. в селе Зеленая. При этом правоохранительные органы выяснили, что погибшем оказался 41-летний жителем села Сидоров Гусятинского района.

"Игорь Гургач хотел отремонтировать свой комбайн, однако когда приступил к работе неожиданно поскользнулся и упал прямо под жатку. В руках мужчина держал молоток и гаечный ключ", - подчеркнули сотрудники полиции.

В результате труженик земли получил многочисленные тяжкие телесные повреждения, которые оказались несовместимы с жизнью. К сожалению, двое детей погибшего остались сиротами. В настоящее время полиция устанавливает все причины инцидента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в поселке Большая Березовица под Тернополем погиб полицейский. Смерть наступила от взрыва гранаты.