11:41 03.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Иностранец с ножом напал на киевлянина

В Киеве сотрудники полиции задержали иностранца, который ножом ранил местного жителя. Об этом передает пресс-служба патрульной полиции Украины.

Иностранец с ножом напал на киевлянина

Сообщается, что потасовка произошла около одного из развлекательных заведений между группой лиц. В результате одному из мужчин досталось ножевое ранение в область живота.

Нападавший скрылся в неизвестном направлении, однако экипаж полиции с помощью очевидцев и по следам крови быстро обнаружил хостел на улице Дмитриевской, где прятался преступник.

Задержанный не оказывал сопротивление и полностью признал свою вину. А туалет хостела он зашел для того, чтобы смыть с себя кровь и отмыть нож.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений.

Ранее в украинской столице в Дарницком районе Киева произошла массовая драка возле спорткомплекса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на массиве Борщаговка возле одного из супермаркетов неизвестный напал с ножом на молодых людей.


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