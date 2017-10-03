Иностранец с ножом напал на киевлянина

Сообщается, что потасовка произошла около одного из развлекательных заведений между группой лиц. В результате одному из мужчин досталось ножевое ранение в область живота.

Нападавший скрылся в неизвестном направлении, однако экипаж полиции с помощью очевидцев и по следам крови быстро обнаружил хостел на улице Дмитриевской, где прятался преступник.

Задержанный не оказывал сопротивление и полностью признал свою вину. А туалет хостела он зашел для того, чтобы смыть с себя кровь и отмыть нож.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений.

Ранее в украинской столице в Дарницком районе Киева произошла массовая драка возле спорткомплекса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на массиве Борщаговка возле одного из супермаркетов неизвестный напал с ножом на молодых людей.