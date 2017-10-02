В Волынской области столкнулись два автомобиля, есть погибший - ФОТО

В райцентре Любомль Волынской области произошло дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, вследствие чего погиб один человек.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Как отмечается, на улице Брестской в райцентре Любомль легковой автомобиль Volksvagen Passat на скорости врезался в Seat Toledo. При этом за рулем первого транспортного средства находился 39-летний местный житель.
По словам правоохранителей, водитель выехал на полосу встречного движения, где и допустил столкновение с автомобилем Seat Toledo, под управлением 30-летнего жителя Киева. К сожалению, во время аварии 33-летняя пассажирка Volksvagen погибла на месте происшествия. Кроме того, еще трое пассажиров получили многочисленные телесные повреждения.
"Все пострадавшие были госпитализированые в ближайшую больницу", - подчеркнули сотрудники полиции.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN. В результате от полученных травм погиб водитель легковушки. Сотрудники дорожной полиции считают, что причиной аварии могла послужить плохая видимость на дороге, в результате которой водитель легковика попал под колеса фуры.