В Волынской области столкнулись два автомобиля, есть погибший - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как отмечается, на улице Брестской в ​​райцентре Любомль легковой автомобиль Volksvagen Passat на скорости врезался в Seat Toledo. При этом за рулем первого транспортного средства находился 39-летний местный житель.

По словам правоохранителей, водитель выехал на полосу встречного движения, где и допустил столкновение с автомобилем Seat Toledo, под управлением 30-летнего жителя Киева. К сожалению, во время аварии 33-летняя пассажирка Volksvagen погибла на месте происшествия. Кроме того, еще трое пассажиров получили многочисленные телесные повреждения.

"Все пострадавшие были госпитализированые в ближайшую больницу", - подчеркнули сотрудники полиции.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN. В результате от полученных травм погиб водитель легковушки. Сотрудники дорожной полиции считают, что причиной аварии могла послужить плохая видимость на дороге, в результате которой водитель легковика попал под колеса фуры.