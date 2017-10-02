В Тернополе полицейский внедорожник попал в аварию - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента, к счастью, все участники аварии остались живы. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Шептицкого и Живова.

После столкновения с другим автомобилем перевернулся полицейский внедорожник. По предварительным данным, полицейский автомобиль охраны ехал с включенными проблесковыми маячками, а водитель другого авто не предоставил преимущество в движении.

От сильного удара полицейская машина перевернулась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 1 октября, в Старосамборском районе Львовской области электропоезд столкнулся с грузовик. В результате аварии три человека получили травмы.