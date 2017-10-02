В Одессе маршрутка сбила пенсионера

73-летний мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов дня на проспекте Добровольского.

Полиция установила, что водитель маршрутного автобуса, двигаясь по улице Паустовского в направлении улицы Генерала Бочарова наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти пенсионера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло три человека.