01:00 02.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе маршрутка сбила пенсионера

В воскресенье, 1 октября, в Одессе маршрутное такси сбило пенсионера.

В Одессе маршрутка сбила пенсионера

73-летний мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около четырех часов дня на проспекте Добровольского.

Полиция установила, что водитель маршрутного автобуса, двигаясь по улице Паустовского в направлении улицы Генерала Бочарова наехал на пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства смерти пенсионера.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло три человека.


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