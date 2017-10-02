В Лас-Вегасе возле гостиницы произошла стрельба, десятки раненых - ВИДЕО
В американском штате Невала в понедельник утром, 2 октября, произошла стрельба.
В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек. Как сообщает пресс-служба местного отдела полиции в южной части городе Лас-Вегас неизвестный открыл стрельбу около гостиничного комплекса, в котором также расположено казино Mandalay Bay.
Сейчас полиция расследуем происшествие и просит людей воздержаться от посещения этого района города.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Испании не менее четырех человек пострадали при стрельбе на одном из избирательных участков, где проходит голосование о независимости Каталонии.
Будущим соперником чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимира Кличко в рамках обязательной защиты титула WBO станет победитель поединка двух британских скандально известных боксеров Дерека Чисоры и Тайсона Фьюри.