10:16 02.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Лас-Вегасе возле гостиницы произошла стрельба, десятки раненых - ВИДЕО

В американском штате Невала в понедельник утром, 2 октября, произошла стрельба.

В Лас-Вегасе возле гостиницы произошла стрельба, десятки раненых - ВИДЕО

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек. Как сообщает пресс-служба местного отдела полиции в южной части городе Лас-Вегас неизвестный открыл стрельбу около гостиничного комплекса, в котором также расположено казино Mandalay Bay.

Сейчас полиция расследуем происшествие и просит людей воздержаться от посещения этого района города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Испании не менее четырех человек пострадали при стрельбе на одном из избирательных участков, где проходит голосование о независимости Каталонии.


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