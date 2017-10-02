В Ираке произошел взрыв в доме, погибли семь военнослужащих

Об этом сообщает издание Iraqinews.

По информации ведомства, к западу от района Мосула группа военнослужащих Народной силы мобилизации Ирака пытались обезвредить взрывчатку, которая была заложена в здании.

В результате чего произошел мощный взрыв в здании, которое находилось напротив.

Во время происшествия семь военных погибли на месте и еще десять получили ранения различной степени тяжести.

Пострадавших сразу доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь. В данное время, на месте происшествия работают пиротехники и устанавливают все причины взрыва.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в квартире двухэтажного жилого дома в Ирпене Киевской области произошел сильнейший взрыв бытового газа. В результате происшествия пострадали четыре человека.