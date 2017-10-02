Смертельное ДТП на Харьковщине

Сегодня утром в Харькове столкнулись два автомобиля и фура. Об этом передают в управлении патрульной полиции города.
Согласно информации ведомства, около семи утра произошло столкновение Chevrolet Lacetti, Mercedes Vito и фуры МАN. В результате от полученных травм погиб водитель легковушки.
Сотрудники дорожной полиции считают, что причиной аварии могла послужить плохая видимость на дороге, в результате которой водитель легковика попал под колеса фуры. Грузовик съехал на обочину.
С начала 2017 года в Украине в авариях погибли более одной тыс человек, еще более семи тыс пострадали. В сентябре только в одном Киеве и области было зафиксировано более 600 случаев столкновения автомобилей.
Увеличения количества транспортных инцидентов также связано с резким изменениям погодных условий в Украине.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на дороге между городом Змиев и селом Водяное в Харьковской области случилась серьезная авария, в результате которой погибли два человека.