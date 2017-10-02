12:15 02.10.2017 | Происшествия | Новости
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Посольство Украины проверяет нет ли погибших после стрельбы в Лас-Вегасе

Посольство Украины в Соединенных Штатах Америки проверяет информацию о наличии украинцев среди пострадавших в результате стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе.

Посольство Украины проверяет нет ли погибших после стрельбы в Лас-Вегасе

Об этом в понедельник, 2 октября, сообщила журналистам спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца. По ее словам, посольство сейчас уточняет эту информацию.

Напомним, в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли более двадцати человек, еще более ста пострадавших были госпитализированы. По словам шерифа Лас-Вегаса, среди погибших оказались офицеры полиции, находившиеся на концерте в развлекательном комплексе "Мандалай Бэй" как зрители.

Как сообщал УРА-Информ, полицейские ликвидировали стрелявшего на 32-м этаже отеля "Мандалай-Бэй". "Сейчас мы считаем, что это единственный нападавший, - сказал Ломбардо, добавив, что его имя в настоящее время неизвестно, но он считается местным жителем.


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