Полицейские задержали мужчину, который убил трехлетнего ребенка

По словам полицейских, семья с тремя детьми снимала жилье у 38-летнего мужчины в Молочанске.

Около одиннадцати вечера между хозяином дома и семьей возник конфликт, из-за чего мужчина стал выгонять квартирантов.

На некоторое время супруги вышли из дома, оставив там детей. Вернувшись, они увидели трехлетнюю дочь без признаков жизни.

Как выяснилось, злоумышленник находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ребенка табуретом по голове.

Правоохранители задержали убийцу. По данному факту открыто уголовное производство по статье умышленное убийство.

Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В данное время, продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле еврейского поселения Хар-Адар на Западном береге реки Иордан палестинец напал на правоохранителей.