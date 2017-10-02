Под Киевом поезд наехал на машину

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Как сообщает полиция Киевской области, на регулируемом железнодорожном переезде легковой автомобиль пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.

Его сбил технический поезд. В итоге пассажир автомобиля получил травмы от которых скончался на месте происшествия. Водителя легковушки скорая помощь увезла в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области поезд врезался в автомобиль. В результате ДТП водитель авто получил телесные повреждения.