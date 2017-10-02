Пьяный мужчина открыл стрельбу в кафе Кривого Рога, есть пострадавшие - ФОТО

В результате инцидента два человека получили ранения. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, чрезвычайное происшествие произошло на территории Терновского района города.

На место происшествия направилась следственно-оперативная группа. Уже на месте правоохранители установили, что в этот вечер злоумышленник находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

У него возник конфликт с другими посетителями кафе. После чего он вынул охранно-стартовый пистолет "Сталкер" из кармана брюк начал стрелять в сторону граждан. Пути попали в двух мужчин, которых врачи скорой помощь увезли в больницу с травматическими ранениями.

Полиция и задержала 30-летнего неработающего жителя Софиевского района и он уже признался, что именно он открыл стрельбу. Злоумышленник задержан согласно статьям Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и Хулиганство. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в киевском городке Ворзель в руках военнослужащего разорвалась граната. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Киевской области. Сообщается, что несколько военнослужащих находились вне места своей дежурной части. Компания мужчин находилась на отдыхе, на них не была надета военная форма.