Ночью в Запорожье загорелся хостел, погибли пять человек - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как выяснили правоохранительные органы, возгорание произошло в 2:46 в хостеле площадью 200 кв. м на втором этаже. Однако благодаря оперативной работе спасателей пожар в 4:15 был ликвидирован на площади 100 кв. м.

В то же время сотрудники ГСЧС отметили, что на месте пожара они обнаружели тела четырех погибших. При этом пожарные вытащили из огня пять человек, один из которых - ребенок восьми лет.

"Все пострадавшие были госпитализированы в больницу. Один человек скончался в больнице", – сообщили спасатели.

Кстати, к тушению пожара привлекались 15 ед. техники и 52 человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном Печерском районе по ночам неизвестным поджигает автомобили. Полиция подогревает, что это психически неуравновешенный мужчина.