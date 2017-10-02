14:19 02.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине мужчину сбил поезд

Происшествие это произошло первого октября.

На Харьковщине мужчину сбил поезд

Известно, что первого октября в 15:08 в поселке Сеньково на Харьковщине грузовой поезд сбил человека. Мужчина в тот момент как раз переходил ж/д пути в неположенном месте. Такую информацию сообщает пресс-служба региональной полиции.

Как стало известно – указанное происшествие произошло первого октября, в 15:08 в с. Сеньково, что в Купянском районе. Известно, что на 16-ом километре ж/д пикета номер пять грузовой поезд, ехавший от железнодорожной станции под названием "Красный Лиман" в направлении станции "Купянск – Узловой", травмы получили35-летний пешеход, который жил в селе Кругляковка. Мужчину отвезли в больницу, однако вскоре он умер.

Как сообщал УРА-Информ, в столице авто сбило человека на пешеходном переходе.


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