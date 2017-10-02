Количество жертв стрельбы в Лас-Вегасе достигло 58 - ВИДЕО

По состоянию на семь часов вечера жертвами стрельбы стали не менее 58 человек. При этом полиция насчитала не менее 500 человек раненных.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные шерифа полиции города Джозефа Ломбардо, часть из пострадавших получила ранения, когда во время стрельбы возникла паника и давка. По данным следствия, 64-летний Стивен Паддок стрелял по толпе из 22 тысяч человек в течение нескольких минут.

У стрелка было более десяти винтовок. На данный момент следствие не видит мотивов нападения, а к версии о причастности террористической организации "Исламское государство" относится скептически.

В полиции также подтвердили, что злоумышленник застрелился, когда правоохранители пытались проникнуть в гостиничный номер, откуда он стрелял. Есть основания полагать, что у Паддока были проблемы с психическим здоровьем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о пострадавших украинцах в ходе стрельбы в Лас-Вегасе.