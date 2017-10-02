11:31 02.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли Зайцево и контрольный пункт "Майорск", - СЦКК

Боевики вчера вечером, первого октября, из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов поселок Зайцево и контрольный пункт "Майорск" в Донецкой области.

Боевики обстреляли Зайцево и контрольный пункт

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в соцсети Facebook.

По информации ведомства, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 мм.

"Пуля прошла на вылет через стену этого сооружения и застряла в другой стене", — говорится в сообщении.

Кстати, об обстреле оперативники сообщили наблюдателям украинской стороны СЦКК. По их словам, на этот раз обошлось без жертв и ранений.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", российские наемные войска и подчиненные им боевики совсем недавно три раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции. 


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