Боевики обстреляли Зайцево и контрольный пункт "Майорск", - СЦКК

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции на своей странице в соцсети Facebook.

По информации ведомства, украинские пограничники обнаружили повреждения в помещении модуля для оформления документов в результате попадания в него пули калибра 7,62 мм.

"Пуля прошла на вылет через стену этого сооружения и застряла в другой стене", — говорится в сообщении.

Кстати, об обстреле оперативники сообщили наблюдателям украинской стороны СЦКК. По их словам, на этот раз обошлось без жертв и ранений.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", российские наемные войска и подчиненные им боевики совсем недавно три раза открывали огонь по позициям сил антитеррористической операции.