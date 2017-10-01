В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев при падении самолета в Конго

"Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе", - говорится в сообщении.

При этом о каких-либо подробностях данного инцидента в настоящее время пока ничего не сообщается. По предварительным данным, это связано с тем, что все погибшие не являлись военными.

Отметим, что в результате катастрофы самолета Ан-12 в столице Демократической республики Конго Киншасе погибли 12 членов экипажа. Согласно словам офицера армии, который был свидетелем инцидента, грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта "Н'Джили" и разбился в близлежащем резерве.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, упал военный самолет. Известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения.