16:29 01.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев при падении самолета в Конго

В Демократической Республике Конго во время падения военного самолета погибли три украинца. Об этом даже подтвердили в Вооруженных Силах Украины.

В ВСУ подтвердили гибель троих украинцев при падении самолета в Конго

"Трое украинцев погибли в столице Конго Киншасе", - говорится в сообщении.

При этом о каких-либо подробностях данного инцидента в настоящее время пока ничего не сообщается. По предварительным данным, это связано с тем, что все погибшие не являлись военными.

Отметим, что в результате катастрофы самолета Ан-12 в столице Демократической республики Конго Киншасе погибли 12 членов экипажа. Согласно словам офицера армии, который был свидетелем инцидента, грузовой самолет загорелся вскоре после взлета из аэропорта "Н'Джили" и разбился в близлежащем резерве.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно неподалеку от Хмельницкого, в районе поворота на город Красилов, упал военный самолет. Известно, самолет Л-39 выполнял учебный полет в районе населенного пункта Староконстантинов. Однако по неизвестным причам авиалайнер потерпел крушения.


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