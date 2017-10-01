10:51 01.10.2017 | Происшествия | Новости
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В Колумбии произошло мощное землетрясение - ФОТО

В сообщении Европейского средиземноморского сейсмологического центра говорится, что на севере Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,7 баллов.

В Колумбии произошло мощное землетрясение - ФОТО

При этом сам эпицентр подземных толчков был расположен в 90 километрах на северо-запад от города Кукуту. Вместе с тем глубина толчков составила 128 километров, сообщается в Twitter ведомства.

Согласно словам сейсмологов, сначала мощность землетрясения была в 5,3 балла. Тем не менее спустя некоторое время они свою оценку немного повысили.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в акватории Тихого океана у побережья Мексики совсем недавно произошел сильные подземный толчок. Эпицентр зафиксированного в семь часов утра по киевскому времени землетрясения имел координаты 15.03 градуса северной широты и -92.78 градуса западной долготы.


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