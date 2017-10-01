В Харьковской области в ДТП погибли два человека

Об этом сообщила пресс-служба полиции региона на своей странице в Facebook.

Как выяснили правоохранители, 68-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos начал выполнять маневр поворота налево на грунтовую дорогу с включенным указателем поворота. Однако в тот же момент автомобиль Skoda под управлением 48-летнего водителя начал обгон Daewoo Lanos. Таким образом, это и послужило основной причной к смертельному столкновению данных транспортных средств.

"Спустя некоторое время после ДТП, автомобиль Skoda врезался в дерево и загорелся", - подчеркнули сотрудники полиции.

К сожалению во время аварии, 48-летний водитель Skoda и его 17-летняя пассажирка погибли. Кроме того, еще трое пассажиров доставлены с травмами различной степени тяжести в больницу.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в оккупированном Крыму пострадали 18 человек, шестнадцать пострадавших доставлены в керченскую больницу.