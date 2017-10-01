В Калиновке продолжается одиночная детонация, - ГСЧС

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время сотрудники ГСЧС Украины полностью обследовали на наличие взрывоопасных предметов 7800 га территории. Кроме того, продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов.

"С начала выполнения работ получено 288 заявок, выполнено – 280, обнаружено и изъято 439 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отмечается, что возобновлено газоснабжение 11 тыс. 983 абонентам. Тем не менее все же остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 40 км от Калиновки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", основная масса жителей военного городка, который расположен на территории арсенала около Калиновки, уже вернулись в собственные дома.