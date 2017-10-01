19:57 01.10.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Каменцем-Подольским столкнулись две легковушки, погибли трое человек

В ночь на воскресенье, 1 октября, в Хмельницкой области на трассе столкнулись две иномарки.

Под Каменцем-Подольским столкнулись две легковушки, погибли трое человек

В результате аварии погибли три человека. Еще трое получили травмы. Как сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло на границе Каменец-Подольского и Дунаевецкого районов

По предварительным данным, 30-летний водитель "Chevrolet Aveo" пытался обогнать впереди идущую машину. Иномарка выехала на полосу встречного движения, где и столкнулась с "Toyota Supra", за рулем которой находился 39-летнего жителя Дунаевецкого района.

От сильного удара двое пассажиров "Chevrole", женщина 1964 года рождения и юноша 2000 года рождения, а также один пассажир "Toyota", мужчина 1986 года рождения, погибли на месте происшествия. Полиция задержала водителя, который совершил аварию. Сейчас он находится под стражей в больнице.

По факту происшествия открыто уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на дороге между городом Змиев и селом Водяное в Харьковской области случилась серьезная авария, в результате которой погибли два человека.


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