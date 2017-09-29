В Житомире неизвестные подожгли автомобиль местного депутата

Правоохранители поселка Барановское сообщили об умышленном поджеге автомобиля иностранной модели Hyundai Santa Fe во двери, где проживала депутат.

Очевидцы рассказывают о том, что предварительно слышали взрыв, в результате которого капот машины воспылал пламенем. Транспортное средство не успело выгореть полностью до приезда пожарных.

На данном этапе следствия устанавливается, что же могло мотивировать преступников поджечь автомобиль. Сотрудники полиции рассматривают профессиональную деятельность депутата, как наиболее вероятный вариант для поджега.

Как выяснилось, количество нападений, а также покушений на жизнь и порчу имещуества должностных лиц выросло в несколько раз.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Черкассах неизвестные расстреляли впритык депутата городского совета Михаила Бинусова.