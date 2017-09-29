В Сомали террористы напали на военную базу

Сообщается, что террористы тщательно спланировали нападение, подрывая автомобили и ведя обстрел с подвижных транспортных средств.

В результате атаки погибло 17 военнослужащих, информации о погибших боевиках отсутствует.

Местные жители сообщили о захвате базы и нескольких контрольно-пропускных пунктах.

Ранее террористы из "Аш-Шабаб" подорвали автобус возле остановки в Могадишо. Террористы регулярно совершают атаки на правительственных военных с целью захвата оружия и боеприпасов.

На данный момент Сомали не является унитарный государство, ее территории находятся под контролем сил правительства и повстанцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Сомалийские боевики "Харакат аш-Шабаб" совершили попытку штурма военной базы правительственных войск. Атака была отбита, семеро боевиков были убиты.