10:56 29.09.2017 | Происшествия | Новости
100174999:roman

В Сомали террористы напали на военную базу

В Сомали боевики "Аш-Шабаб" совершили атаку на военную базу правительственных войск. Об этом передает информационное агентство Reuters.

В Сомали террористы напали на военную базу

Сообщается, что террористы тщательно спланировали нападение, подрывая автомобили и ведя обстрел с подвижных транспортных средств.

В результате атаки погибло 17 военнослужащих, информации о погибших боевиках отсутствует.

Местные жители сообщили о захвате базы и нескольких контрольно-пропускных пунктах.

Ранее террористы из "Аш-Шабаб" подорвали автобус возле остановки в Могадишо. Террористы регулярно совершают атаки на правительственных военных с целью захвата оружия и боеприпасов.

На данный момент Сомали не является унитарный государство, ее территории находятся под контролем сил правительства и повстанцев.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Сомалийские боевики "Харакат аш-Шабаб" совершили попытку штурма военной базы правительственных войск. Атака была отбита, семеро боевиков были убиты.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив