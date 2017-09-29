В Харьковской области выпала с балкона многоэтажки 16-летняя девушка

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

По словах полицейских, предварительно установлено что девушка, находясь в гостях у своей подруги. Выпала из собственной неосторожности с балкона квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала девушку в Купянскую районную больницу.

Сообщается, что медики констатировали перелом позвоночника.

Состояние здоровья молодой девушки - средней тяжести.

В данное время, обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту внесены сведения в Журнал единого учета правонарушений.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Кривом Роге погиб годовалый ребенок, выпав из окна квартиры на четвертом этаже. Трагедия произошла в одном из домов по улице Содружества.