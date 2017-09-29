08:32 29.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области авто съехало в кювет, один человек погиб - ФОТО

В Харьковской области в четверг поздно вечером, 28 сентября, легковушка слетела в кювет.

В Харьковской области авто съехало в кювет, один человек погиб - ФОТО

В результате аварии погиб один человек. Еще двое попали в больницу.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, дорожно-транспортное происшествие произошло в Кегичевском районе на автодороге Слобожанское-Кегичевка. Водитель автомобиля "Москвич" не справился с управлением.

В итоге его машина слетела в кювет и несколько раз перевернулся. 46-летний водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Двое пассажиров автомобиля, 64-летний мужчина и 44-летняя женщина, в тяжелом состоянии доставлены в Кегичевскую больницу. Полиция открыла по факту аварии уголовного дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в четверг, 28 сентября, армейский бронетранспортер врезался легковой автомобиль. К счастью во время аварии никто не пострадал.


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