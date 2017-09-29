В Кабуле произошел взрыв

В Кабуле, столице Афганистана, произошел взрыв на одной из городских улиц. От которого погиб один человек. Об этом сообщает местное издание TOLOnews.
По информации источника, один человек погиб, а трое людей были ранены во время взрыва.
Воспламенение произошло примерно около двух дня по местному времени на седьмой улице Кала-э-Фатулла в Кабуле.
Со слов очевидцев, взрыв был произведен смертником. Также, в результате взрыва было много жертв.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Афганистан террорист-смертник активировал свой пояс при атаке на конвой НАТО, боевик намеренно пытался нанести вред военным НАТО.