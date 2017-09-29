В Днепропетровской области мужчина хранил в квартире арсенал оружия и флаги ДНР - ФОТО

По словах полицейских, во время обыска в квартире 41-летнего гражданина.

Правоохранители изъяли 13 пистолетов Макарова и Токарева, две гранаты "Ф-1" и "РГД-5", а также 54 патрона к автоматическому оружию.

Мужчина хранил запасные части и принадлежности для ремонта и переработки короткоствольного огнестрельного оружия.

Отметим, в квартире также нашли коллекцию флагов, эмблем и удостоверений террористической организации "Донецкая народная республика".

Мужчину доставили в Желтоводский отдел полиции. Ему грозит ответственность за незаконное хранение оружия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники СБУ провели задержание на линии разграничения террориста. Так, недавно было проведено задержание боевика из террористической организации "ДНР", входившего в т.н. бригаду "Пятнашка".