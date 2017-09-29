10:15 29.09.2017 | Происшествия | Новости
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У берегов Мексики произошел сильный подземный толчок

В акватории Тихого океана у побережья Мексики в пятницу утром, 29 сентября, произошел сильные подземный толчок.

У берегов Мексики произошел сильный подземный толчок

Его магнитуда составила 6,2 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр зафиксированного в семь часов утра по киевскому времени землетрясения имел координаты 15.03 градуса северной широты и -92.78 градуса западной долготы.

Он находился в 55 километрах к западу от города Тапачула. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сейсмическая активность в Мексике отмечается с начала сентября. Мощные подземные толчки магнитудой 7,1, произошедшие 19 сентября, привели к масштабным разрушениям. Обрушились десятки зданий, 3,5 млн человек остались без электроснабжения. В результате землетрясения погибли более 330 человек.


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