11:43 29.09.2017 | Происшествия | Новости
100175007:roman

Смертельная давка на железнодорожной станции в Индии

В Индии в результате столпотворения на железнодорожной станции в Мумбаи погибли люди. Об этом передает ВВС.

Смертельная давка на железнодорожной станции в Индии

Согласно информации источника, в утренний час пик на железнодорожной станции в Мумбаи случилась массовая давка людей. Инцидент закончился смертельным исходом - 22 человека погибли, более 30 получили тяжелые травмы.

Давка произошла в штате Махараштра между станциями Прабхадеви и станцией Парель.

Представитель железной дороги Анил Саксена сообщил, что пож накрытием станции оказались пассажиры, ожидавшие прибытия поезда и люди, прятавшиеся от сильного дождя.

Паника людей заставила всех в беспорядке двигаться к выходу. Таким образом, одновременно станцию хотели покинуть и пассажиры, и обычные индусы. Большинство пострадавших успели получить своевременную медицинскую помощь.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив