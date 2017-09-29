Смертельная давка на железнодорожной станции в Индии

Согласно информации источника, в утренний час пик на железнодорожной станции в Мумбаи случилась массовая давка людей. Инцидент закончился смертельным исходом - 22 человека погибли, более 30 получили тяжелые травмы.

Давка произошла в штате Махараштра между станциями Прабхадеви и станцией Парель.

Представитель железной дороги Анил Саксена сообщил, что пож накрытием станции оказались пассажиры, ожидавшие прибытия поезда и люди, прятавшиеся от сильного дождя.

Паника людей заставила всех в беспорядке двигаться к выходу. Таким образом, одновременно станцию хотели покинуть и пассажиры, и обычные индусы. Большинство пострадавших успели получить своевременную медицинскую помощь.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно высокоскоростной пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Уттар-Прадеш на севере Индии.