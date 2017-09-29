Полиция открыла дело по факту убийства депутата горсовета Черкасс

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отметим, что на территории одного из гаражных комплексов в городе Черкассы обнаружено тело депутата Черкасского городского совета. По этому поводу на место происшествия немедленно выехали кинологи, следственно-оперативная группа и эксперты.

Кроме того, на территории области введен в действие план Сирена. Также, чтобы скорее найти злоумышленников был направлен весь личный состав криминальной полиции области.

В пресс-службе полиции добавили, что все улики, которые доказывают гибель дупутата изъяты.

Сейчас следственным управлением ГУНП в Черкасской области данное событие внесено в ЕРДР и открыто уголовное производство по признакам п. 12, ч. 2, ст. 115 ) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове мужчина забил знакомого. Так, за совершение убийства в Харькове злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения.