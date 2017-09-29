Полиция открыла дело по факту убийства депутата горсовета Черкасс

По факту убийства депутата горсовета Черкасс Михаила Бинусова сотрудники полиции открыли уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Отметим, что на территории одного из гаражных комплексов в городе Черкассы обнаружено тело депутата Черкасского городского совета. По этому поводу на место происшествия немедленно выехали кинологи, следственно-оперативная группа и эксперты.
Кроме того, на территории области введен в действие план Сирена. Также, чтобы скорее найти злоумышленников был направлен весь личный состав криминальной полиции области.
В пресс-службе полиции добавили, что все улики, которые доказывают гибель дупутата изъяты.
Сейчас следственным управлением ГУНП в Черкасской области данное событие внесено в ЕРДР и открыто уголовное производство по признакам п. 12, ч. 2, ст. 115 ) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове мужчина забил знакомого. Так, за совершение убийства в Харькове злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения.