09:58 29.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция открыла дело по факту убийства депутата горсовета Черкасс

По факту убийства депутата горсовета Черкасс Михаила Бинусова сотрудники полиции открыли уголовное производство.

Полиция открыла дело по факту убийства депутата горсовета Черкасс

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отметим, что на территории одного из гаражных комплексов в городе Черкассы обнаружено тело депутата Черкасского городского совета. По этому поводу на место происшествия немедленно выехали кинологи, следственно-оперативная группа и эксперты.

Кроме того, на территории области введен в действие план Сирена. Также, чтобы скорее найти злоумышленников был направлен весь личный состав криминальной полиции области.

В пресс-службе полиции добавили, что все улики, которые доказывают гибель дупутата изъяты.

Сейчас следственным управлением ГУНП в Черкасской области данное событие внесено в ЕРДР и открыто уголовное производство по признакам п. 12, ч. 2, ст. 115 ) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове мужчина забил знакомого. Так, за совершение убийства в Харькове злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения.


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