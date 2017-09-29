Полицейского в Хмельницком задержали за продажу амфетамина

По данным ведомства, установлено, что полицейский организовал на территории областного центра противоправную преступную схему по сбыту наркотиков.

Правоохранители задокументировали, что патрульный 24 сентября за 300 грн сбыл наркозависимому амфетамин.

Сегодня, при повторной попытке сбыть психотропное вещество за 900 грн он был задержан.

В данное время продолжаются следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Также решается вопрос об уведомление о подозрении и избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Одесской области оперативники строгого порядка предотвратили контрабанду психотропных препаратов на сумму десять миллионов долларов.