12:29 29.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Харьковом прокуратура обнаружила арсенал оружия - ФОТО

Сотрудники полиции Харьковской области обнаружили в участника АТО целый арсенал оружия.

Под Харьковом прокуратура обнаружила арсенал оружия - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что 40-летний участник АТО с судимостью хранит оружия в большом количестве. По прибытию на место происшествия правоохранители действительно нашли боеприпасов.

Среди них оказалось более 770 патронов различного калибра, четыре тротиловые шашки, один гранатомет, два корпуса противотанковых гранат и две рукоятки к ним, четыре корпуса ручных осколочных гранат и запалы к ним, а также дымовые шашки, два глушителя, электродетонатор и прочее.

Сейчас по данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по факту выявления оружия у жителя Кировоградщины уже открыто уголовное производство. Так, у местного жителя выявлено оружие, а также боеприпасы. 


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