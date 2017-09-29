Очередное нападение на должностного чиновника

Согласно информации источника, депутат был застрелен с автомата Калашникова на улице Луначарского около 22-ух часов вечера.

Бинусов занимал пост заместителя начальника департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского городского совета.

Также Михаил возглавлял областную партийную организацию "УКРОП".

От полученных ранений мужчина погиб на месте. Правоохранители рассматривают несколько версий убийства, одна из которых это профессиональная деятельность депутата.

Напомним, что в начала года количество нападений на должностных и партийных лиц увеличилось в разы. Недавно было совершено нападение на депутата от политической силы "Самопомощь" - Дмитрия Булаха.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Харькове на основателя "Центра противодействия коррупции" Евгения Лисичкина напали двое неизвестных.