17:40 29.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Хмельнитчине легковое авто разорвало пополам от столкновения с грузовиком

Ночью 29-го сентября на автотрассе "Житомир-Черновцы" произошло страшное ДТП.

На Хмельнитчине легковое авто разорвало пополам от столкновения с грузовиком

Так, 29-го сентября около села Антоновци, что в Ярмолинецком районе – в результате столкновения с грузовиком легковушку разорвало пополам. Водитель указанного авто погиб на месте. Такое сообщение было распространено пресс-службой Национальной полиции региона.

Вскоре оказалось, что 21-летний водитель "ВАЗ 2109", житель с. Ольховци, двигаясь в сторону с. Ярмолинцы, выехал на полосу встречного движения, после чего допустил столкновение с грузовым авто марки "Mercedes" – под управлением 30-летнего жителя села Подлесный Мукаров.

Как сообщал УРА-Информ, на Харьковщине авто съехало в кювет. В результате погиб человек.


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