Группу турецких военных обвиняют в связях с Гюленом

Согласно информации службы, 117 офицеров разных рангов подозревают в проведении тайных сговоров с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Ранее турецкие полицейские задержали 1098 человек по подозрению в связях с террористическими группами.

Президент Турции Раджеп Эрдоган считает, что именно Гюлен был главным организатором в попытке переворота 2016 года. Сам проповедник находится в эмиграции в США, так как давно попал в "черный список" Эрдогана.

Его подозревают в организации подпольного сообщества "Эргенекон", состоящие из военных офицеров, готовящих военный путч против президента. Гюлен также является основателем специальных школ, где преподают нетипичные для турецких медресе дисциплины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно турецкие полицейские задержали 53 бывших сотрудника Стамбульской фондовой биржи по подозрению в связях с беглым исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.