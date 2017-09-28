07:59 28.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомире иномарка на переходе сбила трех детей - ФОТО

В среду вечером, 27 сентября, в Житомире Volkswagen на пешеходном переходе сбил троих детей.

В Житомире иномарка на переходе сбила трех детей - ФОТО

Скорая помощь увезла всех троих в больницу. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает Житомир.info, инцидент произошел на улице Чудновской возле спорткомплекса "Динамо".

По словам очевидцев, водитель ехал не очень быстро, но притормозить не успел. Вместе с тем в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области пояснили, что авария произошла около шести часов вечера.

По предварительным данным водитель автомобиля Volkswagen Т4, местный житель 1949 года рождения, двигаясь на выезд из областного центра, наехал на мальчиков - двое 12 лет, один 13 лет. Дети переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Все трое пешеходов с тяжелыми травмами были госпитализированы, - сообщила заместитель руководителя пресс-службы ведомства Ольга Номерчук. Сейчас, по ее словам, обстоятельства выясняются в рамках начатого досудебного расследования по статье 286 Уголовного Кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения. Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области столкнулись два автомобиля, есть погибший.


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