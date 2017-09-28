В Запорожской области в ходе военных учений погиб гражданский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины.
По словах военнослужащих, в Запорожской области, во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования "Восток".
В результате неосторожного обращения с оружием, был смертельно ранен гражданский.
В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное дело и начато служебное расследование.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел считает, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это пробный сценарий подготовки к полноценной войне.