В Запорожской области в ходе военных учений погиб гражданский

По словах военнослужащих, в Запорожской области, во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования "Восток".

В результате неосторожного обращения с оружием, был смертельно ранен гражданский.

В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное дело и начато служебное расследование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел считает, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это пробный сценарий подготовки к полноценной войне.