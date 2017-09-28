19:49 28.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области в ходе военных учений погиб гражданский

В Запорожской области в ходе военных учений погиб гражданский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Оперативного командования "Восток" Вооруженных Сил Украины.

В Запорожской области в ходе военных учений погиб гражданский

По словах военнослужащих, в Запорожской области, во время проведения учений при участии одной из бригад оперативного командования "Восток".

В результате неосторожного обращения с оружием, был смертельно ранен гражданский.

В настоящее время по указанному факту возбуждено уголовное дело и начато служебное расследование.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел считает, что совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это пробный сценарий подготовки к полноценной войне.


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