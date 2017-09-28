В Волынской области полиция изъяла боеприпасы у местного жителя - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Как отмечается, задержание произошло в селе Смидын Старовыжевского района. В частном домовладении у мужчины полицейские конфисковали пять патронов, вероятно к нарезному оружию, более 2 кг пороха.

В связи этим полицейские по указанному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на военном арсенале возле поселка Калиновки, где произошел пожар и взрывы, находилось 83 тысячи тонн боеприпасов.