15:19 28.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Волынской области полиция изъяла боеприпасы у местного жителя - ФОТО

В Волынской области правоохранительные органы изъяли у 46-летнего местного жителя большое количество боеприпасов.

В Волынской области полиция изъяла боеприпасы у местного жителя - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

Как отмечается, задержание произошло в селе Смидын Старовыжевского района. В частном домовладении у мужчины полицейские конфисковали пять патронов, вероятно к нарезному оружию, более 2 кг пороха.

В связи этим полицейские по указанному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнику грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на военном арсенале возле поселка Калиновки, где произошел пожар и взрывы, находилось 83 тысячи тонн боеприпасов.


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