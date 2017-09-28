В центре Риги автомобиль врезался в детскую группу

По словах полицейских, предварительной информации, мужчина 1987 г.р., из-за проблем со здоровьем, потерял контроль над автомобилем Volvo.

В результате чего автомобиль заехал на тротуар, где в этот момент в сопровождении воспитательницы шла группа детей.

Медики Службы неотложной медицинской помощи констатировали у детей сотрясение мозга, один ребенок получил травму ноги. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Добавим, в ходе проведенной на месте ДТП проверки выяснилось, что содержание алкоголя в организме водителя составило 0,16 с 0,5 промилле, разрешенных во время управления в Латвии.

В отношении водителя начат уголовный процесс, он направлен на экспертизу, которая установит, не принимал ли он других одурманивающих веществ.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве произошло ДТП на улице Телиги, в результате которого перевернулся автомобиль, водитель автомобиля Geely Сумской регистрации не сумел справиться с управлением транспортного средства во время дождливой погоды.