11:19 28.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате ДТП под Запорожьем погибли два человека - ФОТО

На выезде с авторынка в Коммунарском районе Запорожья легковой автомобиль не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на грузовик. Двое погибших и трое травмированных, такие последствия ДТП.

В результате ДТП под Запорожьем погибли два человека - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По словам правоохранителей, водитель "Шевроле" съехал на обочину, где врезался в стоячий грузовой автомобиль. Так, в результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля ВАЗ от полученных травм погибли на месте происшествия. 

В свою очередь водитель и еще два пассажира получили многочисленные травмы. Все потерпевшие в скором времени были госпитализированы.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Черновцах поезд насмерть сбил мужчину. От удара поезда мужчину отбросило в сторону, однако он получил травмы, несовместимые с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия.


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