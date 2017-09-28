В результате ДТП под Запорожьем погибли два человека - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

По словам правоохранителей, водитель "Шевроле" съехал на обочину, где врезался в стоячий грузовой автомобиль. Так, в результате дорожно-транспортного происшествия двое пассажиров автомобиля ВАЗ от полученных травм погибли на месте происшествия.

В свою очередь водитель и еще два пассажира получили многочисленные травмы. Все потерпевшие в скором времени были госпитализированы.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Черновцах поезд насмерть сбил мужчину. От удара поезда мужчину отбросило в сторону, однако он получил травмы, несовместимые с жизнью. Потерпевший скончался на месте происшествия.